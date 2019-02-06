"Барселона" - "Реал": Месси не попал в основу каталонцев

Стали известны стартовые составы "Барселона" и "Реала", которые сыграют в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Встреча состоится сегодня, 6 февраля, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и начнется в 23:00 мск.

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Стоит отметить, что в основной состав "Барселоны" не попал Лионель Месси, у которого были проблемы со здоровьем.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Ракитич, Артур, Коутиньо, Малком, Суарес

Запасные: Пенья, Аленья, Месси, Роберто, Боатенг, Видаль, Мурильо

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Кроос, Льоренте, Васкес, Винисиус, Бензема

Запасные: Куртуа, Начо, Бэйл, Каземиро, Асенсио, Иско, Себальос

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