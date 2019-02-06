"Барселона" - "Реал": Месси не попал в основу каталонцев
Стали известны стартовые составы "Барселона" и "Реала", которые сыграют в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Встреча состоится сегодня, 6 февраля, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и начнется в 23:00 мск.
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Стоит отметить, что в основной состав "Барселоны" не попал Лионель Месси, у которого были проблемы со здоровьем.
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Ракитич, Артур, Коутиньо, Малком, Суарес
Запасные: Пенья, Аленья, Месси, Роберто, Боатенг, Видаль, Мурильо
"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Кроос, Льоренте, Васкес, Винисиус, Бензема
Запасные: Куртуа, Начо, Бэйл, Каземиро, Асенсио, Иско, Себальос
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Леганес
|22
|26
|14
|Реал Вальядолид
|22
|25
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Сельта Виго
|22
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|22
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15