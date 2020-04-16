"Барселона", "Реал", "Севилья" и "Сосьедад" пройдут в ЛЧ, если Ла Лига досрочно завершит сезон

Королевская испанская футбольная направит предложение УЕФА, которое касается предстоящих участников еврокубков от Испании в следующем сезоне, в случае досрочного завершения Ла Лиги-2019/2. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, в Лигу Чемпионов должны пройти лидеры текущего сезона - "Барселона", "Реал", "Севилья" и "Реал Сосьедад". В Лигу Европы пройдут - "Атлетико", "Хетафе" и, возможно, "Атлетик" или "Валенсия".

Однако пока неясно объявят ли "Барселону" чемпионов при таком раскладе.

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