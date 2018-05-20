"Барселона" – "Реал Сосьедад" – 1:0 (обзор)

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"Барселона" – "Реал Сосьедад" – 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 38-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом Сосьед" – 1:0.

Видео: "Барселона" – "Реал Сосьедад" – 1:0.

Не пропустите: "Барселона" обыгрывает "Реал Сосьедад" в прощальном матче Андреса Иньесты. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
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