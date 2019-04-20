"Барселона" - "Реал Сосьедад": видеотрансляция матча 33-го тура Примеры

Сегодня, 20 апреля, состоится матч 33-го тура Примеры между "Барселоной" и "Реалом Сосьедад".

Каталонский клуб занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал Сосьедад" с 41 баллом располагается на 10 строчке.

Встреча пройдет на "Камп Ноу". Начало - в 21:45 (мск). Прямую видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте.

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