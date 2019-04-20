"Барселона" - "Реал Сосьедад": видеотрансляция матча 33-го тура Примеры

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"Барселона" - "Реал Сосьедад": видеотрансляция матча 33-го тура Примеры

Сегодня, 20 апреля, состоится матч 33-го тура Примеры между "Барселоной" и "Реалом Сосьедад".

Каталонский клуб занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал Сосьедад" с 41 баллом располагается на 10 строчке.

Встреча пройдет на "Камп Ноу". Начало - в 21:45 (мск). Прямую видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 32 74
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 32 65
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 32 61
4 Севилья Севилья 32 52
5 Хетафе Хетафе 32 51
6 Валенсия Валенсия 32 49
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 32 46
8 Алавес Алавес 33 46
9 Бетис Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 32 41
11 Леганес Леганес 32 41
12 Эспаньол Эспаньол 32 41
13 Эйбар Эйбар 32 40
14 Сельта Виго Сельта Виго 33 35
15 Жирона Жирона 33 34
16 Вильярреал Вильярреал 32 33
17 Леванте Леванте 32 33
18 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 32 27
20 Уэска Уэска 32 25
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