"Барселона" - "Реал": стали известны стартовые составы

"Барселона" и "Реал" назвали стартовые составы на первый матч за Суперкубок Испании.

"Барселона": Тер Штеген - Видаль, Пике, Умтити, Альба - Ракитич, Бускетс, Иньеста - Месси, Суарес, Деулофеу

Запасные: Силлессен, Семеду, Денис, Маскерано, Алькасер, Динь, Роберто

"Реал": Навас - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Каземиро, Кроос, Ковачич - Иско, Бейл, Бензема

Запасные: Касилья, Начо, Роналду, Тео Эрнандес, Асенсио, Себальос, Васкес.

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