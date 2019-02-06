"Барселона" - "Реал": видеотрансляция первого Эль Класико в 2019 году
Сегодня, 6 февраля, в первом полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" примет мадридский "Реал".
"Сине-гранатовые" считаются фаворитом встречи, однако в Эль Класико может произойти всё что угодно. Тем более, "сливочные" вряд ли забыли октябрьские 1:5 и однозначно захотят отомстить принципиальному сопернику в его логове.
Игра пройдёт на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 23:00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данного поединка будет доступна на нашем сайте.
Не пропустите: "Барселона" - "Реал": анонс и прогноз первого Эль-Классико в 2019 году. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Леганес
|22
|26
|14
|Реал Вальядолид
|22
|25
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Сельта Виго
|22
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|22
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15