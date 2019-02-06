"Барселона" - "Реал": видеотрансляция первого Эль Класико в 2019 году

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"Барселона" - "Реал": видеотрансляция первого Эль Класико в 2019 году

Сегодня, 6 февраля, в первом полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" примет мадридский "Реал".

"Сине-гранатовые" считаются фаворитом встречи, однако в Эль Класико может произойти всё что угодно. Тем более, "сливочные" вряд ли забыли октябрьские 1:5 и однозначно захотят отомстить принципиальному сопернику в его логове.

Игра пройдёт на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 23:00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данного поединка будет доступна на нашем сайте.  

Не пропустите: "Барселона" - "Реал": анонс и прогноз первого Эль-Классико в 2019 году. | http://soccernews.ru

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