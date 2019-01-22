"Барселона" решила избавиться от многообещающего воспитанника

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"Барселона" решила избавиться от многообещающего воспитанника

"Барселона" решила избавиться от полузащитника Серхи Сампера, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб не собирается продлевать контракт с 24-летним футболистом. Таким образом, летом 2019 года соглашение хавбека истечёт и он станет свободным агентом.

Напомним, что Сампер является воспитанником "сине-гранатовых" и в своё время ему пророчили блестящую карьеру.

Игрок находится в структуре "Барсы" с 2001 года, за первую команду "блауграны" дебютировал 17 сентября 2014 года. Сдавался в аренду "Гранаде" и "Лас-Пальмасу".

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