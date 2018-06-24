"Барселона" решила избавиться от защитника

"Барселона" выставит на трансфер колумбийского защитника Йерри Мину, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде больше не верит в футболиста и готов с ним расстаться. "Барселона" может продать или отдать игрока в аренду. Интерес к нему проявляют "Бетис", "Фенербахче" и дортмундская "Боруссия".

Напомним, что 23-летний Мина перешел в "Барселону" прошлой зимой за 12 миллионов евро и провел за клуб 6 матчей.

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