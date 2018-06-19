"Барселона" решила, куда потратит деньги, сэкономленные на сорвавшемся трансфере Гризманна

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"Барселона" решила, куда потратит деньги, сэкономленные на сорвавшемся трансфере Гризманна

Руководство "Барселоны" решило, куда потратит деньги, сэкономленные на сорвавшемся трансфере форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

Как сообщает El Mundo Deportivo, каталонский клуб намерен использовать освободившиеся средства для покупки полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Напомним, что ранее перспективный серб задумался об отклонении предложения мадридского "Реала". | http://soccernews.ru

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