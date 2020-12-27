"Барселона" решила не покупать Депая зимой: названа причина

Голландский нападающий "Лиона" Мемфис Депай не перейдет в "Барселону" в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, в каталонском клубе приняли решение не приобретать форварда в связи с результативной игрой полузащитника Педри. Кроме того, главный тренер "Барселоны" Рональд Куман доверяет нападающим Мартину Брайтвайту и Усману Дембеле, а также ждет возвращения в строй травмированного форварда Ансу Фати.

Возможно, Депай перейдет в "Барселону" летом 2021 года на правах свободного, так как у него завершится контракт с "Лионом".

В нынешнем сезоне 18-летний Педри провел за "Барселону" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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