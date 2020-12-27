"Барселона" решила не покупать Депая зимой: названа причина

Теги барселоналионмемфис депайпедри

"Барселона" решила не покупать Депая зимой: названа причина

Голландский нападающий "Лиона" Мемфис Депай не перейдет в "Барселону" в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, в каталонском клубе приняли решение не приобретать форварда в связи с результативной игрой полузащитника Педри. Кроме того, главный тренер "Барселоны" Рональд Куман доверяет нападающим Мартину Брайтвайту и Усману Дембеле, а также ждет возвращения в строй травмированного форварда Ансу Фати.

Возможно, Депай перейдет в "Барселону" летом 2021 года на правах свободного, так как у него завершится контракт с "Лионом".

В нынешнем сезоне 18-летний Педри провел за "Барселону" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Барселона" отказалась от трансфера Мустафи. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бывший клуб Пеле намерен оспорить рекорд Месси

Бывший клуб Пеле намерен оспорить рекорд Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов