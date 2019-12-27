"Барселона" решила не покупать новых футболистов в январе

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"Барселона" решила не покупать новых футболистов в январе

"Барселона" не будет выходить на трансферный рынок зимой, утверждает Marca.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" решили не тратиться в январе, поскольку серьёзно инвестировали в усиление состава летом.

При этом не исключено, что клуб покинут несколько игроков. Самые вероятные кандидаты - защитник Жан-Клер Тодибо и хавбек Карлес Аленья.

"Барселона" лидирует в Примере по итогам 18 туров. В 1/8 финала Лиги Чемпионов каталонцы сыграют с "Наполи".

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