"Барселона" решила не продавать Ракитича этим летом

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"Барселона" решила не продавать Ракитича этим летом

Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич не покинет команду этим летом, сообщает Marca.

По сведениям издания, предложение по трансферу хорвата недавно делал "Ювентус", но получил отказ. Ранее каталонцы отказались продавать игрока в ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

31-летний Ракитич выступает за "Барселону" с 2014 года. Всего за каталонский клуб он провел 269 матчей во всех турнирах, в которых забил 34 гола и отдал 37 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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