"Барселона" решила отложить трансфер Ольмо

Полузащитник загребского "Динамо" Даниэль Ольмо не перейдет в "Барселону" в зимнее трансферное окно, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, каталонский клуб делал запрос по трансферу игрока, но отложил его приобретение на лето, так как "Динамо" оценило футболиста в 35 миллионов евро.

21-летний Ольмо является воспитанником "Барселоны". За хорватский клуб он выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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