"Барселона" решила продать Ракитича летом
"Барселона" планирует продать хорватского полузащитника Ивана Ракитича в летнее трансферное окно, сообщает CCMA.
По сведениям издания, в каталонском клубе считают, что ближайшее летом является последним шансов выгодно продать футболиста. Интерес к хавбеку проявляют "Атлетико", ПСЖ и "Ювентус".
При этом, сам Ракитич не хочет уходить из "Барселоны", так как его семье нравится жить в городе.
В нынешнем сезоне 32-летний Ракитич провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14