"Барселона" решила продать Ракитича летом

Теги иван ракитичбарселонатрансферы

"Барселона" решила продать Ракитича летом
"Барселона" планирует продать хорватского полузащитника Ивана Ракитича в летнее трансферное окно, сообщает CCMA.

По сведениям издания, в каталонском клубе считают, что ближайшее летом является последним шансов выгодно продать футболиста. Интерес к хавбеку проявляют "Атлетико", ПСЖ и "Ювентус". 

При этом, сам Ракитич не хочет уходить из "Барселоны", так как его семье нравится жить в городе.

В нынешнем сезоне 32-летний Ракитич провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Барселона" готова увеличить зарплату Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" не смог обыграть "Уфу" в матче РПЛ

"Зенит" не смог обыграть "Уфу" в матче РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов