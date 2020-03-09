"Барселона" решила продать Ракитича летом



"Барселона" планирует продать хорватского полузащитника Ивана Ракитича в летнее трансферное окно, сообщает CCMA.

По сведениям издания, в каталонском клубе считают, что ближайшее летом является последним шансов выгодно продать футболиста. Интерес к хавбеку проявляют "Атлетико", ПСЖ и "Ювентус".

При этом, сам Ракитич не хочет уходить из "Барселоны", так как его семье нравится жить в городе.

В нынешнем сезоне 32-летний Ракитич провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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