"Барселона" решила сократить зарплату Месси

"Барселона" собирается уменьшить зарплату своего капитана Лионеля Месси, утверждает El Chiringuito TV.

По информации источника, президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу намерен встретиться со звёздным аргентинцем и сообщить ему о принятом решении.

Сейчас 33-летний форвард зарабатывает 99,6 миллионов евро в год до уплаты налогов. На сколько сократится оклад игрока, пока неизвестно.

Напомним, что действующий контракт между Месси и "Барсой" истекает следующим летом.

Нападающий всю карьеру провёл на "Камп Ноу", в его активе 725 матчей, 630 голов и 275 ассистов.

Не пропустите: "Барселона" рассчитывает заполучить Лаутаро Мартинеса до октября. | http://soccernews.ru