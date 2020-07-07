"Барселона" решила сократить зарплату Месси

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"Барселона" решила сократить зарплату Месси

"Барселона" собирается уменьшить зарплату своего капитана Лионеля Месси, утверждает El Chiringuito TV.

По информации источника, президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу намерен встретиться со звёздным аргентинцем и сообщить ему о принятом решении.

Сейчас 33-летний форвард зарабатывает 99,6 миллионов евро в год до уплаты налогов. На сколько сократится оклад игрока, пока неизвестно.

Напомним, что действующий контракт между Месси и "Барсой" истекает следующим летом.

Нападающий всю карьеру провёл на "Камп Ноу", в его активе 725 матчей, 630 голов и 275 ассистов.

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