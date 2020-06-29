"Барселона" решила уволить Сетьена

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"Барселона" решила уволить Сетьена

Руководство "Барселоны" определилось с будущим главного тренера команды Кике Сетьена, утверждает Goal.com.

По информации источника, по окончании этого сезона 61-летний специалист покинет занимаемый пост.

Такое решение принято в связи с тем, что наставник потерял поддержку футболистов - между ними всё чаще возникает недопонимание.

Напомним, что Сетьен возглавил "Барсу" в январе этого года, заключив контракт до конца сезона 2021/22.

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