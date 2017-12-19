"Барселона" решила задержать трансфер Маскерано на несколько недель

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"Барселона" решила задержать трансфер Маскерано на несколько недель

Переход аргентинского защитника "Барселоны" Хавьера Маскерано в "Хэбэй Чайна Форчун" задерживается, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист не покинет каталонский клуб, пока не вернется в строй его одноклубник Самуэль Умтити.

Напомним, что француз выбыл из строя из-за травмы и должен восстановиться в течение ближайших недель.

Ранее сообщалось, что "Барселона" согласилась продать 33-летнего Маскерано за 10 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Маскерано. | http://soccernews.ru

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