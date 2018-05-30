"Барселона" рискует потерять перспективного нападающего

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"Барселона" рискует потерять перспективного нападающего

"Барселона" рискует потерять перспективного нападающего Абеля Руиса, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, стороны пока не могут договориться о продлении контракта, который истекает летом 2019 года.

Камнем преткновения в переговорах стала прописанная в соглашении сумма отступных - клуб настаивает на клаусуле в размере 75-100 миллионов евро, а футболист не согласен на такие условия.

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