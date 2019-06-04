"Барселона" рискует потерять Семеду

1 Теги барселонанелсон семеду

"Барселона" рискует потерять Семеду

Правый защитник "Барселоны" Нелсон Семеду хочет летом покинуть клуб, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, португальский фулбек недоволен количеством игрового времени, поэтому намерен перебраться в другую команду.

На 25-летнего футболиста претендует мадридский "Атлетико", однако "блауграна" не собирается расставаться с ним.

В минувшем сезоне Семеду сыграл за "Барселону" 46 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Стоит отметить, что сумма отступных в договоре игрока составляет 100 миллионов евро.

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Комментарии

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vladislavfokin

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

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