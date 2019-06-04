"Барселона" рискует потерять Семеду

Правый защитник "Барселоны" Нелсон Семеду хочет летом покинуть клуб, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, португальский фулбек недоволен количеством игрового времени, поэтому намерен перебраться в другую команду.

На 25-летнего футболиста претендует мадридский "Атлетико", однако "блауграна" не собирается расставаться с ним.

В минувшем сезоне Семеду сыграл за "Барселону" 46 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Стоит отметить, что сумма отступных в договоре игрока составляет 100 миллионов евро.

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