"Барселона" - "Рома" - 2:4 (обзор)

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"Барселона" - "Рома" - 2:4 (обзор)Смотрите видеообзор матча Международного кубка чемпионов, в котором "Рома" оказалась сильнее каталонской "Барселоны".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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16 Атлетик Бильбао 38 43
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