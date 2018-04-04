"Барселона" – "Рома" – 4:1 (обзор)

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"Барселона" – "Рома" – 4:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Ромой" (4:1).

Видео: "Барселона" – "Рома".

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