"Барселона" с большим отрывом лидирует в мире по стоимости спонсорских контрактов

Журнал Forbes определил клубы, которые обладают самыми большими спонсорскими контрактами в мире.

Лидирует в списке с большим отрывом "Барселона", которая получает от Nike и Rakuten 247 миллионов долларов в год. Далее идут "Манчестер Юнайтед" (202 млн) и "Реал" (200).

Топ-10 клубов с самыми большими спонсорскими контрактами выглядит так:

1. "Барселона" (Испания) – 247 миллионов долларов

2. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 202

3. "Реал" (Испания) – 200

4. "Челси" (Англия) – 135

5. "Бавария" (Германия) – 121

6. ПСЖ (Франция) – 100

7. "Арсенал" (Англия) – 94

8. "Ливерпуль" (Англия) – 92

9. "Тоттенхэм" (Англия) – 81

10. "Манчестер Сити" (Англия) – 78.

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