"Барселона" с большим отрывом лидирует в мире по стоимости спонсорских контрактов

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"Барселона" с большим отрывом лидирует в мире по стоимости спонсорских контрактов

Журнал Forbes определил клубы, которые обладают самыми большими спонсорскими контрактами в мире.

Лидирует в списке с большим отрывом "Барселона", которая получает от Nike и Rakuten 247 миллионов долларов в год. Далее идут "Манчестер Юнайтед" (202 млн) и "Реал" (200).

Топ-10 клубов с самыми большими спонсорскими контрактами выглядит так:

1. "Барселона" (Испания) – 247 миллионов долларов

2. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 202

3. "Реал" (Испания) – 200

4. "Челси" (Англия) – 135

5. "Бавария" (Германия) – 121

6. ПСЖ (Франция) – 100

7. "Арсенал" (Англия) – 94

8. "Ливерпуль" (Англия) – 92

9. "Тоттенхэм" (Англия) – 81

10. "Манчестер Сити" (Англия) – 78.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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