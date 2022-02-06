"Барселона" с хоккейным счетом победила "Атлетико" и ворвалась в зону ЛЧ

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла мадридский "Атлетико" со счетом 4:2.

Победу каталонскому клубу принесли голы Жорди Альбы, Гави, Рональда Араухо и Дани Алвеса. В составе гостей отличились Янник Феррейра Карраско и Луис Суарес.

"Барселона", набрав 38 очков, вышла на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетико" с 36 очками опустился на пятую позицию.

"Барселона" – "Атлетико" - 4:2 (3:1)

Голы: Карраско, 8 - 0:1, Альба, 10 - 1:1, Гави, 21 - 2:1, Араухо, 43 - 3:1, Дани Алвес, 49 - 4:1, Суарес, 58 - 4:2

"Барселона": тер Штеген, Дани Алвес, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, де Йонг, Педри (Нико Гонсалес, 66), Гави (Дест, 71), Траоре (Обамеянг, 61), Ферран Торрес.

"Атлетико": Облак, Врсалько (Васс, 46), Савич, Хименес, Эрмосо (Матеус Кунья, 55), Коке (Эррера, 76), де Пауль, Лемар (Рейнилду, 55), Карраско, Суарес, Жоау Феликс (Корреа, 56).

Удаление: Дани Алвес (69).