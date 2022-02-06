"Барселона" с хоккейным счетом победила "Атлетико" и ворвалась в зону ЛЧ
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 23-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла мадридский "Атлетико" со счетом 4:2.
Победу каталонскому клубу принесли голы Жорди Альбы, Гави, Рональда Араухо и Дани Алвеса. В составе гостей отличились Янник Феррейра Карраско и Луис Суарес.
"Барселона", набрав 38 очков, вышла на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетико" с 36 очками опустился на пятую позицию.
"Барселона" – "Атлетико" - 4:2 (3:1)
Голы: Карраско, 8 - 0:1, Альба, 10 - 1:1, Гави, 21 - 2:1, Араухо, 43 - 3:1, Дани Алвес, 49 - 4:1, Суарес, 58 - 4:2
"Барселона": тер Штеген, Дани Алвес, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, де Йонг, Педри (Нико Гонсалес, 66), Гави (Дест, 71), Траоре (Обамеянг, 61), Ферран Торрес.
"Атлетико": Облак, Врсалько (Васс, 46), Савич, Хименес, Эрмосо (Матеус Кунья, 55), Коке (Эррера, 76), де Пауль, Лемар (Рейнилду, 55), Карраско, Суарес, Жоау Феликс (Корреа, 56).
Удаление: Дани Алвес (69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14