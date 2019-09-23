"Барселона" с Месси в составе выдала худший результат за последние шесть лет

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"Барселона" с Месси в составе выдала худший результат за последние шесть лет
"Барселона" не может одержать победу в четырех матча подряд с нападающим Лионелем Месси в составе, сообщает OptaJose.

В нынешнем сезоне каталонский клуб проиграл "Гранаде" (0:2) в чемпионате Испании, сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" (0:0) в Лиге Чемпионов. В сезоне-2018/19 "Барселона" уступила "Валенсии" (1:2) в финала Кубка Испании, а также сыграла вничью с "Эйбаром" (2:2) в Примере.

Данная серия является худшей для "Барселоны" с Месси с апреля 2013 года. Тогда клуб не мог добиться победы на протяжении пяти матчей подряд.

Напомним, что 32-летний Месси пропустил предсезонную подготовку из-за травмы. В нынешнем сезоне он провел два матча (0 - в основе), в которых не отметился результативными действиями. 

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Хрыстя латентный анти талисман барселоны. После его гнилых комментов, каталонцы скатываются все ниже и ниже)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Карыч всегда говорил - Месси к несчастью!

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