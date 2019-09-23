"Барселона" с Месси в составе выдала худший результат за последние шесть лет
"Барселона" не может одержать победу в четырех матча подряд с нападающим Лионелем Месси в составе, сообщает OptaJose.
В нынешнем сезоне каталонский клуб проиграл "Гранаде" (0:2) в чемпионате Испании, сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" (0:0) в Лиге Чемпионов. В сезоне-2018/19 "Барселона" уступила "Валенсии" (1:2) в финала Кубка Испании, а также сыграла вничью с "Эйбаром" (2:2) в Примере.
Данная серия является худшей для "Барселоны" с Месси с апреля 2013 года. Тогда клуб не мог добиться победы на протяжении пяти матчей подряд.
Напомним, что 32-летний Месси пропустил предсезонную подготовку из-за травмы. В нынешнем сезоне он провел два матча (0 - в основе), в которых не отметился результативными действиями.
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|О
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|3
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|Осасуна
|3
|5
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|Алавес
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|3
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|Бетис
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|16
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|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
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