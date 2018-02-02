"Барселона" с минимальным счетом обыграла "Валенсию" в первом полуфинале Кубка Испании

В первом полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" на своем поле принимала "Валенсию". Обе команды находятся в лидерах чемпионата страны, каталонцы уверенно возглавляют таблицу, вряд ли что-то помешает им выиграть золотые медали, поэтому они не прочь сделать дубль. Валенсийцы же пока третьи, но постепенно они сдают позиции, хотя за место в Лиге чемпионов еще поборются.

На отчетный поединок оба тренера выставили боевой состав, разве что вратари Силиссен и Доменек были резервными, а также не так много игровой практики имеет Алеиш Видаль. В остальном же угадывались основные составы.

С первых минут "Барселона" завладела инициативой, а "Валенсия" практически всей командой вжалась в собственную штрафную, продемонстрировав, что будет играть на ничью 0:0, и пока счет ее устраивает переходить в атаку не будет. Хозяева доминировали, но опасных моментов у ворот Доменека создать не могли, более того каталонцы вообще не могли попасть в створ (все шесть ударов полетели мимо, а Суарес из выгодной позиции не попал по мячу, хотя мог забивать в пустые ворота после паса Иньесты). За весь первый тайм вратарь "Валенсии" так ни разу и не вступил в игру, Силлесен на противоположном краю поля также отдыхал.

Во втором тайме ударом по воротам отметились "летучие мыши", Парехо выстрелил из-за штрафной в угол, но Силессен мяч накрыл. Как оказалось, это был первый и последний удар в створ от "Валенсии" в этой игре. У "Барселоны" же игра впереди не клеилась, Вальверде даже выпустил Коутиньо, бразилец отметился неплохим ударом с дальней дистанции, который вратарь "Валенсии" парировал, на этом он и успокоился. "Барселону" же спас Луис Суарес, который забил в середине тайма единственный гол в этой встрече. Месси вытянул на себя защитников, а затем навесил на уругвайского форварда, который пробил точно под перекладину.

"Валенсия" была вынуждена раскрываться, вышедший на замену Санти Мина имел несколько моментов, в том числе выход один на один, но переиграть Силессена не сумел. "Барселона" с минимальным счетом обыграла "Валенсию", но выход в финал еще не гарантировала, на "Месталье" "летучие мыши" опробуют исправить ситуацию.

"Барселона" – "Валенсия" – 1:0

Гол: Л. Суарес, 67 – 1:0

"Барселона": Силессен, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Ракитич (Паулиньо, 68), Иньеста (Алькасер, 73), Видаль (Коутиньо, 58), Месси, Л.Суарес

"Валенсия": Доменек, Монтойя, Габриель Паулиста, Везу, Гайя, Коклен, Парехо, Солер (Торрес, 76), Перейра (Максимович, 46), Вьетто, Родриго (Мина, 82).

Вячеслав Горбачев

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