"Барселона" с Неймаром в составе встретится с "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "ФедЭкс Филд" (Ландовер, США)

Начало матча: 2:30

В ночь со среды на четверг на Международном кубке чемпионов состоятся сразу несколько топовых матчей. В одном из них сойдутся испанская "Барселона" и английский "Манчестер Юнайтед", уже вкусившие радость побед на турнире. Обе команды серьезно готовятся к предстоящему сезону и вряд ли захотят уступить друг другу даже в товарищеском матче. И еще: это будет не только встреча двух топовых команд мира. Это будет очередное противостояние Жозе Моуринью с "Барселоной", у которого с каталонцами особые счеты.

"Барселона" стартовала на МКЧ поединком против туринского "Ювентуса". Это был принципиальный матч для "сине-гранатовых", ведь несколько месяцев назад именно "Старая синьора" преградила путь каталонцам в финал самого престижного клубного финала Европы. Отчасти "Барсе" удалось взять реванш, переиграв чемпиона Италии со счетом 2:1. В первом тайме за "сине-гранатовых" блистал Неймар, который записал на свой счет дубль. После перерыва Эрнесто Вальверде практически полностью сменил состав, но на качестве игры этот факт практически не сказался. "Барселона" достаточно уверенно довела дело до победы, хоть и пропустила мяч в свои ворота.

К слову, последние пару недель СМИ активно сватали Неймара в ПСЖ. По тем условиям, что предлагали парижане бразильцу, этот трансфер должен был стать самым дорогим в истории футбола. Однако уже после поединка с "Ювентусом" все больше информации появляется о том, что Неймар все же останется в "Барселоне". Отчасти свет на ситуацию пролил защитник каталонцев Жерар Пике, опубликовав в соцсетях совместное фото с бразильцем с подписью: "Он остается"!

"Манчестер Юнайтед", в отличие от "сине-гранатовых" провел уже две встречи в США на Международном кубке чемпионов. Сначала манкунианцы отпраздновали победу над своим извечным и принципиальным соперником – "Манчестер Сити" со счетом 2:0, а затем была игра с мадридским "Реалом", в основное время которой была зафиксирована боевая ничья. В серии же послематчевых пенальти подопечные Жозе Моуринью взяли верх и с 5 очками возглавляют таблицу североамериканской зоны турнира.

На сегодняшний день манкунианский клуб является лидером летнего трансферного рынка по сумме приобретения за одного футболиста. Напомним, что за 84 миллиона евро в "Юнайтед" перешел экс-форвард "Эвертона" Ромелу Лукаку. Также за 35 миллионов на "Олд Траффорд" переехал экс-защитник "Бенфики" Виктор Линделеф. Однако Жозе Моуриньо совершенно не собирается останавливаться на достигнутом. Ближайшими трансферными целями манкунианцев являются такие топовые футболисты как Фабиньо, Неингголан, Матич и, поговаривают, даже сам Криштиану Роналду.

Что касается очных противостояний между командами, то обоим клубам есть что вспомнить. За последнее десятилетие в Лиги чемпионов значатся сразу два финала, в которых каталонцы брали верх над "Юнайтед". А вот в трех последних матчах, которые носили статус товарищеских, "Барселона" выиграть у манкунианцев не смогла.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Манчестера Юнайтед":

В текущем турнире обе команды не знают горечи поражения

Оба очных поединка между соперниками, прошедших в США, завершались в пользу "Манчестер Юнайтед"

Последний раз "Барселона" побеждала манкунианцев в мае 2011 года

Последняя очная встреча команд состоялась два года назад в рамках Международного кубка чемпионов и завершилась победой английского клуба со счетом 3:1

Ориентировочные составы на игру:

"Барселона": Силлессен – Альба, Пике, Маскерано, Видаль, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Месси, Л.Суарес, Неймар.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Блинд, Эррера, Погба, Мхитарян, Лингард, Рашфорд, Лукаку.

Прогноз на матч "Барселона" – "Манчестер Юнайтед":

Несмотря на товарищеский статус игры, победа в этом матче важна для обеих команд. В пользу манкунианцев говорит тот факт, что они провели уже две встречи на турнире. Впрочем, поединок "Барселоны" против "Ювентуса" показал, что полуторамесячный перерыв в играх нисколько не ослабил каталонцев.

Букмекеры ставят на "Барселону" (на победу каталонцев коэффициент 1.89), при этом успех англичан также оценивается высоко (3.70 баллов). На ничейный исход предлагается коэффициент в 4.00 балла.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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