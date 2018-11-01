"Барселона" с огромным трудом обыграла клуб третьего дивизиона в Кубке Испании

Теги барселонакультурал леонеза

"Барселона" с огромным трудом обыграла клуб третьего дивизиона в Кубке Испании

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании "Барселона" на выезде с большим трудом обыграла "Культураль Леонесу", выступающую в Сегунде В. Единственный мяч в компенсированное время второго тайма забил Клеман Лангле. Ответный матч состоится 5 декабря на "Камп Ноу".

"Культураль Леонеса" – "Барселона" - 0:1 (0:0)
Гол: Лангле, 90+1 - 0:1

"Барселона": Силлессен, Семеду, Брандарис, Миранда, Куэнка (Лангле, 61), Видаль, Д. Суарес, Малком (Артур, 80), Сампер (Аленья, 33), Дембеле, Эль-Хаддади.

Не пропустите: "Реал" крупно победил в первом матче под руководством Солари. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 21
2 Алавес 10 20
3 Севилья 10 19
4 Атлетико Мадрид 10 19
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Вальядолид 10 16
7 Леванте 10 16
8 Хетафе 10 15
9 Реал Мадрид 10 14
10 Сельта Виго 10 13
11 Жирона 10 13
12 Реал Сосьедад 10 12
13 Бетис 10 12
14 Валенсия 10 11
15 Эйбар 10 11
16 Атлетик Бильбао 10 10
17 Вильярреал 10 9
18 Леганес 10 8
19 Райо Вальекано 10 6
20 Уэска 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов