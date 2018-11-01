"Барселона" с огромным трудом обыграла клуб третьего дивизиона в Кубке Испании

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании "Барселона" на выезде с большим трудом обыграла "Культураль Леонесу", выступающую в Сегунде В. Единственный мяч в компенсированное время второго тайма забил Клеман Лангле. Ответный матч состоится 5 декабря на "Камп Ноу".

"Культураль Леонеса" – "Барселона" - 0:1 (0:0)

Гол: Лангле, 90+1 - 0:1

"Барселона": Силлессен, Семеду, Брандарис, Миранда, Куэнка (Лангле, 61), Видаль, Д. Суарес, Малком (Артур, 80), Сампер (Аленья, 33), Дембеле, Эль-Хаддади.

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