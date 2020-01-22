"Барселона" с огромным трудом обыграла клуб третьего дивизиона в Кубке Испании



В 1/16 финала Кубка Испании "Барселона" обыграла "Ибицу" из третьего дивизиона со счетом 2:1 и вышла в следующий раунд турнира. Победу каталонскому клубу принес дубль французского форварда Антуана Гризманна.

"Ибица" – "Барселона" - 1:2 (1:0)

Голы: Кабалье, 9 - 1:0, Гризманн, 72 - 1:1, Гризманн, 90+5 - 1:2

"Барселона": Нето, Фирпо, Лангле, Роберто, Семеду, де Йонг, Пуч (Артур, 71), Карлес Перес (Альба, 59), Ракитич (Видаль, 81), Фати, Гризманн.

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