"Барселона" с помощью хет-трика Месси разгромила "Сельту" и снова возглавила Примеру

В 13-м туре испанской Примеры "Барселона" уверенно разобралась с "Сельтой".

Таким образом, каталонцы снова лидируют в чемпионате, хоть и у них с "Реалом" по 25 очков.

"Барселона" - "Сельта" 4:1

Голы: Месси (пен), 23 - 1:0, Оласа, 42 - 1:1, Месси, 45 - 2:1, Месси, 48 - 3:1, Бускетс, 85 - 4:1

"Барселона": тер Штеген, Фирпо, Умтити, Семеду (Бускетс, 23), Серджи Роберто, де Йонг, Артур, Фати (Дембеле, 46), Пике, Гризманн (Суарес, 73), Месси.

"Сельта": Рубен Бланко, Оласа, Араухо, Айду, Жунка, Бельтран, Диоп (Фернандес, 81), Систо (Мендес, 64), Лоботка (Денис Суарес, 76), Мальо, Аспас.

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