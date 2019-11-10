"Барселона" с помощью хет-трика Месси разгромила "Сельту" и снова возглавила Примеру

6 Теги барселонасельта виго

"Барселона" с помощью хет-трика Месси разгромила "Сельту" и снова возглавила Примеру

В 13-м туре испанской Примеры "Барселона" уверенно разобралась с "Сельтой".

Таким образом, каталонцы снова лидируют в чемпионате, хоть и у них с "Реалом" по 25 очков.

"Барселона" - "Сельта" 4:1

Голы: Месси (пен), 23 - 1:0, Оласа, 42 - 1:1, Месси, 45 - 2:1, Месси, 48 - 3:1, Бускетс, 85 - 4:1

"Барселона": тер Штеген, Фирпо, Умтити, Семеду (Бускетс, 23), Серджи Роберто, де Йонг, Артур, Фати (Дембеле, 46), Пике, Гризманн (Суарес, 73), Месси.

"Сельта": Рубен Бланко, Оласа, Араухо, Айду, Жунка, Бельтран, Диоп (Фернандес, 81), Систо (Мендес, 64), Лоботка (Денис Суарес, 76), Мальо, Аспас.  

Читайте также: Дубль Бензема помог "Реалу" разгромить "Эйбар". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Король Реалов и Ливерпулей, опять вышел на охоту за очередной "Золотой бутсой и "Золотым мячом" ))) .........Болел Барсы с победой, и замечательным хет триком лучшего футболиста в истории.

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ты же сказал,что он не поборется за ЗБ ?

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

то я дырявых троллю. видишь, один уже в истерике)

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Так почти два месяца пропустил.

Ответить
OkTawius
Димон

у стукача раздвоение личности

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Король вернулся!Леганес , держись, ты следующий!

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 9 ноября

Главные новости дня: 9 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 12 25
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 12 25
3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 13 23
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 12 21
5 Севилья Севилья 12 21
6 Гранада Гранада 13 20
7 Валенсия Валенсия 13 20
8 Хетафе Хетафе 12 19
9 Вильярреал Вильярреал 12 18
10 Осасуна Осасуна 12 18
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 12 17
12 Леванте Леванте 12 17
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 13 17
14 Алавес Алавес 13 15
15 Эйбар Эйбар 13 15
16 Бетис Бетис 12 13
17 Мальорка Мальорка 12 11
18 Сельта Виго Сельта Виго 13 9
19 Эспаньол Эспаньол 12 8
20 Леганес Леганес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов