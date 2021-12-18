"Барселона" с трудом победила "Эльче"

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"Барселона" с трудом победила "Эльче"

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла "Эльче" со счетом 3:2.

В первом тайме каталонцев вывели вперед Ферран Жуджла и Гави. Впрочем, в середине второго тайма гости сравняли счет благодаря голам Тете Моренте и Пере Мильи. В концовке победу "Барселоне" принес Нико Гонсалес.

"Барселона", набрав 27 очков, вышла на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эльче" с 15 очками остался на 16-й позиции.

"Барселона" – "Эльче" - 3:2 (2:0)
Голы: Жуджла, 16 - 1:0, Гави, 19 - 2:0, Моренте, 62 - 2:1, Милья, 63 - 2:2, Нико Гонсалес, 85 - 3:2

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Араухо, Эрик Гарсия, Альба, де Йонг (Пуч, 76), Бускетс, Гави, Жуджла (Нико Гонсалес, 72), Эззальзули (Бальде, 89), Дембеле.

"Эльче": Бадия, Паласиос, Роко, Диего Гонсалес, Мохика (Хосема, 83), Хосан (Моренте, 46), Фидель (Милья, 59), Марконе (Гумбау, 46), Маскарель (Гути, 60), Лукас Перес, Бойе.

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