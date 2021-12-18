"Барселона" с трудом победила "Эльче"
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 18-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла "Эльче" со счетом 3:2.
В первом тайме каталонцев вывели вперед Ферран Жуджла и Гави. Впрочем, в середине второго тайма гости сравняли счет благодаря голам Тете Моренте и Пере Мильи. В концовке победу "Барселоне" принес Нико Гонсалес.
"Барселона", набрав 27 очков, вышла на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эльче" с 15 очками остался на 16-й позиции.
"Барселона" – "Эльче" - 3:2 (2:0)
Голы: Жуджла, 16 - 1:0, Гави, 19 - 2:0, Моренте, 62 - 2:1, Милья, 63 - 2:2, Нико Гонсалес, 85 - 3:2
"Барселона": тер Штеген, Лангле, Араухо, Эрик Гарсия, Альба, де Йонг (Пуч, 76), Бускетс, Гави, Жуджла (Нико Гонсалес, 72), Эззальзули (Бальде, 89), Дембеле.
"Эльче": Бадия, Паласиос, Роко, Диего Гонсалес, Мохика (Хосема, 83), Хосан (Моренте, 46), Фидель (Милья, 59), Марконе (Гумбау, 46), Маскарель (Гути, 60), Лукас Перес, Бойе.
Не пропустите: Директор "Барселоны" высказался о будущем Дембеле. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Ракитич вышел на 2-е место среди лучших бомбардиров в истории Ла Лиги
-
Хави отреагировал на сложную победу "Барселоны" над "Эльче"
-
Лидер "Лиона" отказался от фантастического предложения "Ньюкасла"
-
Алжир стал победителем Кубка арабских наций
-
Агуэро может вернуться в "Манчестер Сити"
-
Моуринью ярко отреагировал на победу "Ромы" в матче с "Аталантой"
-
"Лилль" победил "Осер" в Кубке Франции
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Герте" в Бундеслиге
-
"Арсенал" разгромил "Лидс" в матче АПЛ
-
"Барселона" с трудом победила "Эльче"
-
"Ювентус" уверенно обыграл "Болонью" в Серии А
-
Комментатор Генич рассказал, от кого "Спартак" хочет избавиться в январе
-
Директор "Барселоны" высказался о будущем Дембеле
-
"Все только начинается". Лидер киевского "Динамо" сделал предложение своей девушке (фото)
-
Роналдо купил бразильский клуб за 70 миллионов долларов
-
В "Динамо" выбрали лучшего игрока по итогам декабря
-
"Вильярреал" победил "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги
-
Нападающего "Наполи" ограбили перед матчем с "Миланом"
-
1
Гранеро сделал выбор между Роналду и Месси
-
Стал известен размер долгов по зарплате в "Химках"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14