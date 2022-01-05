"Барселона" с трудом победила клуб третьего дивизиона в Кубке Испании
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 1/16 финала Кубка Испании "Барселона" на выезде обыграла клуб третьего дивизиона "Линарес" и завоевала путевку в следующую стадию турнира.
В первом тайме счет открыл Луис Диас, но во второй половине победу каталонцам принесли голы Усмана Дембеле и Феррана Жуджла.
"Линарес" – "Барселона" - 1:2 (1:0)
Голы: Луис Диас, 19 - 1:0, Дембеле, 63 - 1:1, Жуджла, 69 - 1:2
"Барселона": Нето, Мингеса, Араухо (Пике, 46), Эрик Гарсия, Альба, Дани Алвес, Бускетс, Пуч (де Йонг, 46; Альваро Санс, 74), Нико Гонсалес, Жуджла, Ахомаш (Дембеле, 46).
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|20
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|20
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|20
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