"Барселона" с Умтити в составе проиграла только один матч Примеры из 41

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити вышел в стартовом составе на матч 25-го тура чемпионата Испании против "Жироны".

Как сообщает Opta, "сине-гранатовые" с французским центрбеком в составе проиграли только один поединок Примеры из 41.

Когда Умтити был на поле "Барселона" одержала 36 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела поражение от "Малаги" в апреле 2017 года.

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