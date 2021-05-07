"Барселона" - самый дорогой футбольный клуб мира по версии Forbes
Журнал Forbes представил собственный рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира.
В топ-10 вошли только три футбольные команды - это "Барселона", "Реал" и "Бавария".
1. "Даллас" (США, американский футбол) - 5,7 млрд долларов;
2. "Янкис" (США, бейсбол) - 5,25 млрд;
3. "Нью-Йорк" (США, баскетбол) - 5 млрд;
4. "Барселона" (Испания, футбол) - 4,76 млрд;
5. "Реал" (Испания, футбол) - 4,75 млрд;
6. "Голден Стэйт" (США, баскетбол) - 4,7 млрд;
7. "Лейкерс" (США, баскетбол) - 4,6 млрд;
8. "Нью-Ингленд" (США, американский футбол) - 4,4 млрд;
9. "Нью-Йорк Джайентс" (США, американский футбол) - 4,3 млрд;
10. "Бавария" (Германия, футбол) - 4,21 млрд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20