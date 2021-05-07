"Барселона" - самый дорогой футбольный клуб мира по версии Forbes

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"Барселона" - самый дорогой футбольный клуб мира по версии Forbes

Журнал Forbes представил собственный рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира.

В топ-10 вошли только три футбольные команды - это "Барселона", "Реал" и "Бавария".

1. "Даллас" (США, американский футбол) - 5,7 млрд долларов;

2. "Янкис" (США, бейсбол) - 5,25 млрд;

3. "Нью-Йорк" (США, баскетбол) - 5 млрд;

4. "Барселона" (Испания, футбол) - 4,76 млрд;

5. "Реал" (Испания, футбол) - 4,75 млрд;

6. "Голден Стэйт" (США, баскетбол) - 4,7 млрд;

7. "Лейкерс" (США, баскетбол) - 4,6 млрд;

8. "Нью-Ингленд" (США, американский футбол) - 4,4 млрд;

9. "Нью-Йорк Джайентс" (США, американский футбол) - 4,3 млрд;

10. "Бавария" (Германия, футбол) - 4,21 млрд.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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