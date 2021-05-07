"Барселона" - самый дорогой футбольный клуб мира по версии Forbes

Журнал Forbes представил собственный рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира.

В топ-10 вошли только три футбольные команды - это "Барселона", "Реал" и "Бавария".

1. "Даллас" (США, американский футбол) - 5,7 млрд долларов;

2. "Янкис" (США, бейсбол) - 5,25 млрд;

3. "Нью-Йорк" (США, баскетбол) - 5 млрд;

4. "Барселона" (Испания, футбол) - 4,76 млрд;

5. "Реал" (Испания, футбол) - 4,75 млрд;

6. "Голден Стэйт" (США, баскетбол) - 4,7 млрд;

7. "Лейкерс" (США, баскетбол) - 4,6 млрд;

8. "Нью-Ингленд" (США, американский футбол) - 4,4 млрд;

9. "Нью-Йорк Джайентс" (США, американский футбол) - 4,3 млрд;

10. "Бавария" (Германия, футбол) - 4,21 млрд.

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