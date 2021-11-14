"Барселона" считает Стерлинга наиболее оптимальным вариантом для усиления в январе
Фото: инстаграм Стерлинга/Автор неизвестен
"Барселона" продолжает поиски игроков для усиления команды в январское трансферное окно.
Как сообщает журналист Габриэль Санс, каталонский клуб признает, что вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг является наиболее оптимальным вариантом для усиления состава зимой.
По информации источника, "Сити" готов отдать его в аренду, но только с опцией обязательного выкупа за 50 миллионов евро. "Барса" надеется использовать рвение Стерлинга в своих интересах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18