"Барселона" считает Стерлинга наиболее оптимальным вариантом для усиления в январе

Теги рахим стерлингманчестер ситибарселона

"Барселона" считает Стерлинга наиболее оптимальным вариантом для усиления в январеФото: инстаграм Стерлинга/Автор неизвестен

"Барселона" продолжает поиски игроков для усиления команды в январское трансферное окно.

Как сообщает журналист Габриэль Санс, каталонский клуб признает, что вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг является наиболее оптимальным вариантом для усиления состава зимой.

По информации источника, "Сити" готов отдать его в аренду, но только с опцией обязательного выкупа за 50 миллионов евро. "Барса" надеется использовать рвение Стерлинга в своих интересах.

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