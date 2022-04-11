"Барселона" сделает Феликса главной целью, если "Атлетико" не попадет в Лигу чемпионов

Фото: твиттер Феликса\Автор неизвестен

"Барселона" заинтересована в подписании португальского форварда "Атлетико" Мадрид Жоау Феликса, сообщает издание Sport.

Ранее президент каталонского клуба Жоан Лапорта говорил, что восхищается Феликсом.

По информации источника, если "Атлетико" не сумеет попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, то "Барса" сделает португальца своей приоритетной целью на трансферном рынке.

Отмечается, что на этом трансфере в случае непопадания в Лигу чемпионов будет настаивать и агент игрока Жорже Мендеш.

Однако открытым остается финансовый вопрос, так как "Атлетико" не намерен продавать игрока, которого покупал за 126 миллионов евро.

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