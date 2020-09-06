"Барселона" сделает последнее предложение по трансферу Лаутаро Мартинеса

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"Барселона" сделает последнее предложение по трансферу Лаутаро Мартинеса

"Барселона" по-прежнему хочет купить аргентинского нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, каталонский клуб готовит последнее предложение о переходе аргентинца до закрытия трансферного окна. Сумма отступных в контракте форварда составляет 111 миллионов евро. Впрочем, данная опция действовала только в июле и теперь уже не активна.

23-летний Мартинес выступает за "Интер" с 2018 года, провел за клуб 84 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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