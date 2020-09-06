"Барселона" сделает последнее предложение по трансферу Лаутаро Мартинеса
"Барселона" по-прежнему хочет купить аргентинского нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса, сообщает Goal.com.
По сведениям издания, каталонский клуб готовит последнее предложение о переходе аргентинца до закрытия трансферного окна. Сумма отступных в контракте форварда составляет 111 миллионов евро. Впрочем, данная опция действовала только в июле и теперь уже не активна.
23-летний Мартинес выступает за "Интер" с 2018 года, провел за клуб 84 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14