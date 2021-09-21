"Барселона" совершила 54 навеса в игре с "Гранадой". Это второй результат за последние 17 сезонов

Фото твиттер "Барселоны"

Футболисты "Барселоны" исполнили аномально много подач в штрафную площадь соперника во время матча с "Гранадой" (1:1).

За 90 минут игроки "сине-гранатовых" сделали 54 навеса, сообщает Opta.

Тем не менее, за последние 17 сезонов это только второй результат для "Барсы". В ноябре 2016 года каталонцы в поединке с "Малагой" остановились на отметке в 55 верховых пасов.

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