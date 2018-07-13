"Барселона" сделала "Челси" смешное предложение по Канте
"Барселона" продолжает переговоры по французскому полузащитнику "Челси" Н'Голо Канте, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, каталонский клуб готов заплатить за футболиста определенную сумму, а также хочет включить в сделку португальского полузащитника Андре Гомеша.
В прошлом сезоне 27-летний Канте провел за "Челси" 48 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. На счету 24-летнего Гомеша 1 голевой пас в 31 поединке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31