"Барселона" сделала "Челси" смешное предложение по Канте

"Барселона" продолжает переговоры по французскому полузащитнику "Челси" Н'Голо Канте, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, каталонский клуб готов заплатить за футболиста определенную сумму, а также хочет включить в сделку португальского полузащитника Андре Гомеша.

В прошлом сезоне 27-летний Канте провел за "Челси" 48 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. На счету 24-летнего Гомеша 1 голевой пас в 31 поединке.

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