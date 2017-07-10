"Барселона" сделала финальное предложение по Паулиньо

Каталонская "Барселона" сделала финальное предложение по полузащитнику китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо.

Как информирует sport.es, за 28-летнего хавбека "сине-гранатовые" готовы будут заплатить 27 миллионов евро - 25 миллионов сразу, а еще два миллиона в качестве возможных бонусов за количество сыгранных бразильцем матчей и выигранных командой титулов. В случае отказа китайского клуба продавать своего игрока, "Барса" не будет больше предпринимать попыток заполучить футболиста.

Напомним, шесть лет назад Паулиньо мог перебраться в Россию. | soccernews.ru