"Барселона" сделала финальное предложение по Паулиньо

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"Барселона" сделала финальное предложение по ПаулиньоКаталонская "Барселона" сделала финальное предложение по полузащитнику китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо.

Как информирует sport.es, за 28-летнего хавбека "сине-гранатовые" готовы будут заплатить 27 миллионов евро - 25 миллионов сразу, а еще два миллиона в качестве возможных бонусов за количество сыгранных бразильцем матчей и выигранных командой титулов. В случае отказа китайского клуба продавать своего игрока, "Барса" не будет больше предпринимать попыток заполучить футболиста.

Напомним, шесть лет назад Паулиньо мог перебраться в Россию. | soccernews.ru

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