"Барселона" сделала Гарсии новое предложение, в котором зарплата ниже, чем предлагал Бартомеу

Теги барселонаманчестер ситиэрик гарсия

"Барселона" сделала Гарсии новое предложение, в котором зарплата ниже, чем предлагал БартомеуФото besoccer.com

Переход защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсии в "Барселону" может сорваться.

По сведениям Marca, футболист уже согласовал условия контракта с каталонцами, когда президентом был Жозеп Бартомеу. Однако теперь "Барса" сделала игроку новое предложение со сниженной зарплатой.

Отмечается, что Гарсия взял время на раздумье. При этом руководство "Барсы" по-прежнему считает Гарсию приоритетной целью, но для перехода игроку потребуется пойти на снижение зарплаты.

Напомним, что Гарсия покинет "Манчестер Сити" этим летом по окончании контракта. В текущем сезоне он принял участие в 10 играх.

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