"Барселона" сделала хавбека ПСЖ одной из своих приоритетных трансферных целей

Каталонская "Барселона" сделала полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо одной из своих приоритетных трансферных целей на текущее лето.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые", уже контактировавшие с окружением 23-летнего хавбека, рассчитывают, что парижане пойдут на продажу своего игрока ввиду их проблем с соответствием правилу финансового Fair Play, а также из-за провала переговоров по продлению его действующего контракта, который рассчитан до лета следующего года.

Напомним, "Барселона" заинтересовалась игроком сборной Уругвая. | soccernews.ru