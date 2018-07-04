"Барселона" сделала хавбека ПСЖ одной из своих приоритетных трансферных целей
Каталонская "Барселона" сделала полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо одной из своих приоритетных трансферных целей на текущее лето.
Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые", уже контактировавшие с окружением 23-летнего хавбека, рассчитывают, что парижане пойдут на продажу своего игрока ввиду их проблем с соответствием правилу финансового Fair Play, а также из-за провала переговоров по продлению его действующего контракта, который рассчитан до лета следующего года.
Напомним, "Барселона" заинтересовалась игроком сборной Уругвая. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 8 тура
-
Двадцать второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 5 июля
-
Дневник Чемпионата Мира. День №21: итоги 1/8 финала и подготовка к новым сражениям
-
Главные новости дня: 4 июля
-
Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна
Лента новостей
-
Болельщик сборной России набил на руке татуировку с празднованием гола Дзюбы
-
Официально: Фабиан Руис стал игроком "Наполи"
-
Ривалдо - Неймару: "Если тебе нужно падать и тянуть время, делай это и побеждай"
-
Роналду определился с игровым номером в "Ювентусе"
-
Ибрагимович: "Швеция может стать чемпионом мира"
-
Песков проинформировал о возможности посещения Путиным матча Россия - Хорватия
-
Моуринью намерен перехватить трансферную цель "Ливерпуля"
-
Перес намерен предложить Роналду существенно улучшенный контракт
-
Игроки "Барселоны" хотят видеть в своем клубе ведущего хавбека ПСЖ
-
В Казани на стену здания нанесли граффити с портретом Неймара
-
Павар сделал выбор между "Баварией", "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед"
-
1
Официально: "Балтика" подписала контракт со Станиславом Черчесовым
-
Радость Дани Алвеса от удачного выступления сборной Бразилии на ЧМ
-
1
Перес определил нового фаворита на роль наконечника атак "Реала"
-
ПСЖ сделал выбор между Неймаром и Мбаппе
-
Самедов: "Есть понимание, что за команда - Хорватия"
-
Бразилия уже прибыла в Казань на матч с Бельгией
-
Балотелли озвучил свои финансовые требования "Марселю"
-
Рабьо потребовал от ПСЖ оклад в размере 7 миллионов евро
-
Ташаев: "Верю, что Россия пройдет Хорватию"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20