"Барселона" сделала хавбека ПСЖ одной из своих приоритетных трансферных целей

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"Барселона" сделала хавбека ПСЖ одной из своих приоритетных трансферных целейКаталонская "Барселона" сделала полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо одной из своих приоритетных трансферных целей на текущее лето.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые", уже контактировавшие с окружением 23-летнего хавбека, рассчитывают, что парижане пойдут на продажу своего игрока ввиду их проблем с соответствием правилу финансового Fair Play, а также из-за провала переговоров по продлению его действующего контракта, который рассчитан до лета следующего года.

Напомним, "Барселона" заинтересовалась игроком сборной Уругвая. | soccernews.ru

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