"Барселона" сделала Хави конкретное предложение
Руководство "Барселоны" хочет видеть Хави на посту главного тренера после ухода Эрнесто Вальверде.
Как сообщает AS, каталонский клуб уже сделал предложение 39-летнему специалисту.
По информации источника, у Хави есть два варианта - возглавить "Барсу" сейчас или по окончании сезона. В обоих случаях его контракт с "сине-гранатовыми" будет рассчитан до лета 2022 года.
Напомним, что бывший полузащитник, будучи игроком, выступал за "блауграну" с 1998 по 2015 год. Сейчас он тренирует катарский "Аль-Садд".
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|19
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|4
|Севилья
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|Валенсия
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|Хетафе
|19
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|8
|Атлетик Бильбао
|19
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|Вильярреал
|19
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|Гранада
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|19
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|Осасуна
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|19
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|Эйбар
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|19
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