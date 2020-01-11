"Барселона" сделала Хави конкретное предложение

Руководство "Барселоны" хочет видеть Хави на посту главного тренера после ухода Эрнесто Вальверде.

Как сообщает AS, каталонский клуб уже сделал предложение 39-летнему специалисту.

По информации источника, у Хави есть два варианта - возглавить "Барсу" сейчас или по окончании сезона. В обоих случаях его контракт с "сине-гранатовыми" будет рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, что бывший полузащитник, будучи игроком, выступал за "блауграну" с 1998 по 2015 год. Сейчас он тренирует катарский "Аль-Садд".

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