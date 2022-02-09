"Барселона" сделала крупное предложение Брозовичу

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"Барселона" сделала крупное предложение Брозовичу

Фото: инстаграм Марцело Брозовича/Автор неизвестен

"Барселона" ведет переговоры с хорватским полузащитником миланского "Интера" Марцело Брозовичем, сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, каталонский клуб предложил футболисту пятилетний контракт на общую сумму в 50 миллионов евро. "Интер" готов дать игроку только 24 миллиона за четыре года. Контракт хорвата с миланцами истекает через полгода, поэтому он может покинуть клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 29-летний Брозович провел за "Интер" 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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