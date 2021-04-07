"Барселона" сделала Месси особый подарок в честь очередного рекорда (видео)

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" подарила аргентинскому нападающему Лионелю Месси особенную футболку в честь рекорда по числу матчей за клуб.

На футболке оставили свои автографы самые выдающиеся футболисты в истории каталонского клуба. Месси сфотографировался с подарком с партнерами по команде и со своей семьей.

33-летний Месси является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за клуб 769 матчей во всех турнирах, забил 663 гола и отдал 291 результативную передачу.

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