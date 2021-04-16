"Барселона" сделала Месси предложение о новом контракте

Теги барселоналионель месси

"Барселона" сделала Месси предложение о новом контракте

Фото Reuters

"Барселона" работает над продлением соглашения с капитаном команды Лионелем Месси.

По информации Mundo Deportivo, клуб предложил 33-летнему футболисту заключить новый контракт с понижением зарплаты. При этом ему пообещали увеличение доходов после выхода "блауграны" из финансового кризиса.

Также звёздному аргентинцу гарантируют должность амбассадора "сине-гранатовых" после завершения карьеры и усиление состава летом. В частности, речь идёт о приобретении форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Напомним, что действующий договор между сторонами истекает в июне этого года.

В текущем сезоне Месси сыграл за "Барсу" 39 матчей, забил 29 голов и сделал 13 ассистов.

Не пропустите: Бутсы Месси, в которых он побил рекорд Пеле, выставят на аукцион. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" направил в РФС ещё два письма по "делу Сухины"

"Спартак" направил в РФС ещё два письма по "делу Сухины"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов