"Барселона" сделала Месси предложение о новом контракте

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"Барселона" работает над продлением соглашения с капитаном команды Лионелем Месси.

По информации Mundo Deportivo, клуб предложил 33-летнему футболисту заключить новый контракт с понижением зарплаты. При этом ему пообещали увеличение доходов после выхода "блауграны" из финансового кризиса.

Также звёздному аргентинцу гарантируют должность амбассадора "сине-гранатовых" после завершения карьеры и усиление состава летом. В частности, речь идёт о приобретении форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Напомним, что действующий договор между сторонами истекает в июне этого года.

В текущем сезоне Месси сыграл за "Барсу" 39 матчей, забил 29 голов и сделал 13 ассистов.

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