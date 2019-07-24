"Барселона" сделала новое предложение по Фирпо

"Барселона" совершила новую попытку заполучить левого защитника "Бетиса" Хуниора Фирпо.

Как сообщает Sport.es, "сине-гранатовые" увеличили предложение на 7 миллионов евро и таким образом, оно составит 27 миллионов. Отметим, что "Бетис" требует за своего игрока 30 миллионов.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова включить в сделку одного из своих футболистов.

Фирпо, которого рассматривают в качестве подмены для Жорди Альбы, в прошлом сезоне провел 43 игры. На его счету 5 забитых мячей и 7 ассистов.

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