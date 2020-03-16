"Барселона" сделала новое предложение тер Штегену о продлении контракта

"Барселона" продолжает переговоры с немецким голкипером Марком-Андре тер Штегеном о продлении контракта и предложила ему новое соглашение, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, каталонский клуб предложил вратарю зарплату в размере 6,3 миллионов евро в год без учета бонусов. Ранее сообщалось, что тер Штеген хочет получать 15 миллионов евро в год, но клуб не готов платить ему такую сумму. В связи с этим голкипером заинтересовались "Ювентус", "Челси" и "Бавария".

В нынешнем сезоне 27-летний тер Штеген провел за "Барселону" 34 матча во всех турнирах и пропустил 34 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Барселона" определилась с размером зарплаты для Лаутаро Мартинеса. | http://soccernews.ru