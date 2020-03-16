"Барселона" сделала новое предложение тер Штегену о продлении контракта

3 Теги марк-андре тер штегенбарселона

"Барселона" сделала новое предложение тер Штегену о продлении контракта

"Барселона" продолжает переговоры с немецким голкипером Марком-Андре тер Штегеном о продлении контракта и предложила ему новое соглашение, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, каталонский клуб предложил вратарю зарплату в размере 6,3 миллионов евро в год без учета бонусов. Ранее сообщалось, что тер Штеген хочет получать 15 миллионов евро в год, но клуб не готов платить ему такую сумму. В связи с этим голкипером заинтересовались "Ювентус", "Челси" и "Бавария".

В нынешнем сезоне 27-летний тер Штеген провел за "Барселону" 34 матча во всех турнирах и пропустил 34 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Такой зарплаты ни один вратарь в мире не зарабатывает. Скорее всего, согласятся на миллионов десять.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Сначала, картонному лидеру инвалиду (грозе Эйбаров) - Лео Месси продолжили контракт, теперь этой чёрной дыре, под названием Дыр Штеген??? 31 пропущеный гол только в ПРИМЕРЕ, это при том, что регулярно помагают судьи, и много не засчитывают из чистых голов, не назначают пенки в ворота, и все равно 31 гол!!! Мда... Visca el Barca!

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Карыч
Карыч

Идиот, завидуй молча! )))))

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