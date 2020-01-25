"Барселона" сделала новое предложение "Валенсии" по нападающему Морено

"Барселона" сделала новое предложение "Валенсии" по трансферу нападающего Родриго Морено, утверждает Sport.es.



По данным источника, каталонский клуб готов арендовать 28-летнего футболиста с опцией последующего выкупа. Кроме того, "Барселона" готова выплатить денежную неустойку, если не захочет выкупать права на форварда.



Трансферная стоимость футболиста - 60 миллионов евро.

В "Валенсии" Родриго играет с лета 2014 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 17 матчах Примеры, отметившись 2 голами.

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