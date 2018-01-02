"Барселона" сделала официальное предложение по трансферу Коутиньо

"Барселона" сделала "Ливерпулю" официальное предложение по трансферу полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб предлагает "красным" 110 миллионов евро в виде фиксированной разовой выплаты и 40 миллионов в качестве бонусов.

Напомним, что прошлым летом "Барселона" уже пыталась купить Коутиньо, но не сумела договориться с "Ливерпулем", несмотря на желание самого бразильца перебраться на "Камп Ноу".

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