"Барселона" сделала официальное предложение по трансферу Коутиньо

Теги барселоналиверпульфилиппе коутиньо

"Барселона" сделала официальное предложение по трансферу Коутиньо

"Барселона" сделала "Ливерпулю" официальное предложение по трансферу полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб предлагает "красным" 110 миллионов евро в виде фиксированной разовой выплаты и 40 миллионов в качестве бонусов.

Напомним, что прошлым летом "Барселона" уже пыталась купить Коутиньо, но не сумела договориться с "Ливерпулем", несмотря на желание самого бразильца перебраться на "Камп Ноу".

Не пропустите: СМИ узнали, во сколько "Барселоне" обойдётся трансфер Коутиньо. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов