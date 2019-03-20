"Барселона" сделала первое предложение по де Лигту

"Барселона" сделала первое предложение по защитнику "Аякса" Маттейсу де Лигту, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб готов заплатить за 19-летнего голландца 60 миллионов евро.

Ранее утверждалось, что амстердамский гранд потребует за своего капитана 65-70 миллионов.

В текущем сезоне де Лигт сыграл за "Аякс" 42 матча, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Стоит отметить, что "Барселона" уже купила друга перспективного центрбека Френки де Йонга.

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